كرم الدكتورعبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وسمير عبدالناصر أمين عام الجامعة، أمس، 302 موظف وعامل مثالي من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه خلال العام، وبعض مديري العموم وأعضاء الجهاز الإداري والهيئة المعاونة، خلال حفل "تكريم الموظف المثالي بجامعة عين شمس".

وجرى تكريم 5 من أسر شهداء الواجب من الجيش والشرطة والأمناء المساعدين للجامعة، بحضورعمداء كليات الجامعة، ولفيف من وكلاء الكليات ومديري المراكز وأعضاء الجهاز الإداري وأسرهم.

وأكد عبدالوهاب أن جامعة عين شمس تزخر بكوادر إدارية مميزة تستحق التكريم، مشيدا بكفاءة الجهاز الإداري، موضحا أنه كان سببًا في حصول جامعة عين شمس على شهادة الأيزو، كما يستعد قريبًا عدد من مراكز الجامعة للحصول على شهادة الأيزو.

وأضاف سمير عبدالناصر أن بجامعة عين شمس نحو 20 ألف إداري يستحقون التكريم والتقدير يمثلون الضلع الثالث لمنظومة العمل الناجحة بالجامعة، وكل تقدم تحرزه الجامعة سواء في الجودة أو التصنيف العالمي يكون للجهاز الإداري دور فاعل في تحقيقه.