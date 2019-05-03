قال أحمد عزت مسؤول فرق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، إن غالبية الإصابات كانت الاختناق نتيجة الحريق الهائل الذي نشب بمنطقة الموسكي، مضيفا: "ده بسبب قلة الوعي عند الناس اللي كان كل همها تدخل تلحق بضاعتها برغم من اشتعال الحريق، وتحذيرهم اكثر من مرة".

ونفى "عزت" وجود أي حالات وفيات، وأن الإصابات تنحصر بين اختناق وكدمات متفرقة بالجسم.

واندلع حريق هائل في منطقة الموسكي. وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي، موضحا أنه جارٍ السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان قد اندلع حريق، في المنطقة نفسها، خلال أقل من عام، في يوليو الماضي، بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني وامتدد للطابق الثالث، وذلك في عقار مكون من أربعة طوابق في حارة اليهود بشارع الموسكي من ناحية مسجد الحسين.