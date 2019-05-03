تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، منافذ السلع الغذائية المخفضة بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، حيث يتم بيع السلع واللحوم والخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة ومواصفات عالية.

ووجه المحافظ، بتشديد الرقابة على تلك المنافذ من الصحة والتموين، للتأكد من سلامة المعروضات، مع ضرورة المتابعه الدورية عليها للاطمئنان على تزويدها بكافة السلع بشكل دورى منتظم لمواجهة الطلب عليها.

وتفقد المحافظ، أحد المنافذ تحت التجهيز، ووجه بسرعة الانتهاء من افتتاحه قبل حلول شهر رمضان لتحقيق أقصى استفادة منه لصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.