غدا في «الوطن»: تحرير «طرابلس» من أيدى الإخوان.. معركة الكرامة مستمرة

عدد الوطن الصادر غدا السبت

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا السبت، تعديلات «الإيجار القديم»: رفع القيمة 5 أضعاف وإنهاء علاقة المالك والمستأجر خلال 5 سنوات

وفي العناوين تقرأ:

القانون يختص بالأماكن المؤجرة لغير السكن.. و«والي»: إقراره قبل العيد.. وبنوك ومصالح حكومية مهددة بالإخلاء

وفي العدد تقرأ ملفا تحت عنوان:

تحرير «طرابلس» من أيدى الإخوان.. معركة الكرامة مستمرة

وفي العناوين:

· قوات «الجيش الوطني» تتقدم وتسيطر على مناطق جديدة.. و«الوفاق» تعترف بالحصول على دعم تركي

· المسماري أنقرة تتدخل في الأزمة.. وتشعل الصراع بخطوط جوية مفتوحة لدعم ميليشيات المرتزقة