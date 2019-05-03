غدا في «الوطن»: تحرير «طرابلس» من أيدى الإخوان.. معركة الكرامة مستمرة

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا السبت، تعديلات «الإيجار القديم»: رفع القيمة 5 أضعاف وإنهاء علاقة المالك والمستأجر خلال 5 سنوات
وفي العناوين تقرأ:
القانون يختص بالأماكن المؤجرة لغير السكن.. و«والي»: إقراره قبل العيد.. وبنوك ومصالح حكومية مهددة بالإخلاء
وفي العدد تقرأ ملفا تحت عنوان:
تحرير «طرابلس» من أيدى الإخوان.. معركة الكرامة مستمرة
وفي العناوين:
· قوات «الجيش الوطني» تتقدم وتسيطر على مناطق جديدة.. و«الوفاق» تعترف بالحصول على دعم تركي
· المسماري أنقرة تتدخل في الأزمة.. وتشعل الصراع بخطوط جوية مفتوحة لدعم ميليشيات المرتزقة