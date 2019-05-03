أنعش فصل الصيف الطلب على شراء التكييفات والمراوح، وسط استقرار الأسعار تأثراً بانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه على مدار الأسابيع الماضية.

وقال أحمد الوسيمى، رئيس شعبة التبريد والتكييف بغرفة القاهرة التجارية، إن الموجة الحارة أثرت إيجاباً على حركة البيع والشراء لأجهزة التكييف، مشيراً إلى أن الإقبال على الشراء عادة ما يبدأ مع بداية فصل الصيف ثم يرتفع إلى أن يصل لذروته مع منتصف شهر يوليو.

وأوضح أن هناك استقراراً فى الأسعار بالسوق المحلية، وأن نسبة الزيادة فى بعض المنتجات عن العام الماضى لم تتعدَّ الـ5%، لكنه أكد أن الأيام المقبلة لن تشهد ارتفاعاً فى أسعار الأجهزة.

وأكد «الوسيمى» أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه كان له مردود مباشر على أسعار مدخلات تصنيع التكييف المستوردة بنسبة تصل لـ5%، مشيراً إلى تحوُّل عدد كبير من المستهلكين إلى شراء البدائل من المراوح، والابتعاد عن تحمُّل تكلفة الكهرباء المرتفعة الناتجة عن استخدام التكييفات فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء وانخفاض أسعار المراوح التى يصل سعرها لنحو 350 جنيهاً.

من جهته، قال أشرف هلال، رئيس الشعبة العامة للأدوات والأجهزة المنزلية بالغرف التجارية، إن شركات المراوح والتكييفات تقوم حالياً بعمل عروض أسعار لجذب المستهلكين خلال تلك الفترة، وأكد أن أسعار مراوح شركة «توشيبا» بلغت 839 جنيهاً (استاند بالريموت)، و749 جنيهاً بالنسبة للمراوح بدون الريموت.

فيما بلغ متوسط سعر التكييف «كارير» (اسبليت بارد ساخن 1.5 حصان) بـ10000 جنيه، وتكييف قدرة 2.25 حصان بـ12 ألف جنيه «كارير»، وشارب «بارد ساخن قدرة 1.5 حصان» بـ9 آلاف جنيه، و«سامسونج» يباع بـ7500 جنيه «اسبليت حائطى بارد ساخن قدرة 1.5 حصان».