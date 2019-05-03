قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن المحطات البحثية المصرية موجودة في مختلف أنحاء الجممهورية، سواء أكانت تابعة لمركز البحوث الزراعية أو مركز بحوث الصحراء.

وأضاف أبوستيت، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من محصول القمح تتراجع بسبب الزيادة السكانية، حيث تقدر بحوالي 45%، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من تقاوي القمح.

وأشار إلى أنه مع زيادة المساحة المزروعة من القمح هذا العام ستزيد نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، موضحًا أنه يطمح في أن تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح 60%.، وأن نسبة إنتاج مصر للقمح ستزيد هذا العام، عما كان عليه الأمر في العام الماضي.