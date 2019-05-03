قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصطلاح الأراضي، إنه حضر لموقع مشروع "غرب غرب المنيا" الخاص بالقمح بعد توليه الوزارة بـ3 أسابيع فقط، وكانت الأرض عبارة عن صحراء فقط، وبدأ بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة ومركز البحوث مع بعض أساتذة الجامعات للعمل على المشروع.

وأضاف أبو ستيت، خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء اليوم، أن الوزارة بدأت بمناقشة ومراجعة التفاصيل الخاصة بالمشروع، من ناحية التربة والسماد والمياه وغيرها، متابعا: "الصورة مكانتش مبشرة أوي في البداية، المشروع فاق توقعاتنا".