ياسمين سعيد تعلن تجديد تعاقدها مع "MBC مصر"

نشرت الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها تعلن انتهاء الموسم الثالث من برنامجها وتجديد تعاقدها مع فضائية "MBC مصر".

وكتبت "ياسمين": "وده كان ختام موسم ثالث من (الجمعة في مصر)، وبداية سنة جديدة من التعاقد مع (إم بي سي مصر)، يا رب بداية خير وسعادة ويديم العشرة والمحبة والثقة والمهنية ما بيني وما بين إدارة (إم بي سي مصر)".

وتابعت: "أنا فعلاً خلاص مش عارفة بعد كل اللي قلته في حوارات صحفية وندوات وحتى على الصفحة من سنين ولحد دلوقتي أقول إيه تاني.. غير خلصت فيك كل الكلام".