أسعار العملات اليوم في مصر

اختلفت أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، في البنوك الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بيع وشراء العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنوك مصر وبلوم نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 4.53 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر نحو 22.23 جنيه للشراء و22.68 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 22.27 جنيه للشراء و22.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنوك مصر والإسكندرية نحو 17.12 للشراء و17.22 للبيع، وفي بنك بلوم مصر نحو 17.13 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنوك مصر نحو 4.66 جنيه للشراء و4.68 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.63 جنيه للشراء و4.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.06 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 19.11 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.