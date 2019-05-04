أصيب 14 طفلا بقرية كفرعبيان بمركز الخانكة بإصابات متفرقة بالجسد والرقبة والرأس، إثر مهاجمة كلب مسعور لهم أثناء لعبهم بشارع الجامع الكبير بالقرية

وتم نقل المصابين للمستشفى بأبوزعبل، وإجراء الإسعافات اللازمة لهم، وخرجوا بعد تلقي العلاج.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، بمهاجمة كلب مسعور مجموعة من الأطفال بقرية كفرعبيان، وإصابتهم بإصابات متفرقة.

انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي لمكان الواقعة، وتبين قيام كلب مسعور بمهاجمة الأطفال بقرية كفر عبيان بالخانكة، حيث عقر 14 طفلا تصادف وجودهم بالشارع والطريق العام.

وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة إنه فور الإبلاغ بالحادث تم التنسيق لشن حمله مكبرة لمطاردة الكلب مرتكب الواقعة، والتخلص من الكلاب الضالة بالمنطقة بالتنسيق مع الطب البيطري، موضحا أن المجلس تلقى عقب الحادث شكاوى من أهالي القرية، بوجود كلاب ضالة تهدد الأطفال أثناء الخروج.

وأضاف نائب رئيس مدينة الخانكة أن هذه الحملة جاءت في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، واللواء ياسرحفناوي رئيس مركز ومدينة الخانكة.

من جانبه قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية إنه فور علمه بالحادث أصدر تعليمات لرؤساء المدن، بضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة غير المستأنسة، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى نشر الوعي لدى المواطنين بعدم إلقاء القمامة وبقايا الطعام بالشوارع والطرقات، مؤكدا أن المحافظة لا تألو جهدا في رفع تجمعات القمامة أولا بأول وعدم تراكمها.

وتابع أنه يتم رفع مخلفات تطهير الترع والمصارف بالقرى، والتي تتخذها هذه الحيوانات والكلاب الضالة بيئة للنمو ومهاجمة المواطنين.