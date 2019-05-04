سعر الريال السعودي اليوم في مصر

تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، في البنوك الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" سعر صرف الريال السعودي عى النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي

سجل الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي نحو 4.57 جنيه للشراء و4.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.53 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.54 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع.