أسعار السمك اليوم في مصر

تقدم "الوطن" لقرائها يوميًا خدمة أسعار السمك في الأسواق المصرية وحلقات السمك المنتشرة، ومن بينها الجمبري، الكابوريا، البوري، البلطي والمكرونة كالتالي:

سمك العروس

وصل سعر سمك العروس إلى 150 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

بلغ سعر الكابوريا 150 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 80 جنيهًا للكيلو.

السبيط

وصل سعر السبيط إلى 180 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي من 38 إلى 40 جنيهًا.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق حيث تراوح بين 200 جنيه إلى 250 جنيهًا بحسب الحجم.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 40 جنيهًا للكيلو.