في رمضان 2019.. صناع الدراما يراهنون على الإثارة والغموض بـ"الخمسة"

بعد نجاحها في جذب قطاع كبير من الجمهور حولها، أصبحت دراما الإثارة والغموض من العلامات المميزة لدراما الموسم الرمضاني، يراهن عدد كبير من صناع الدراما العام الجاري على تلك "التيمة" في جذب المشاهدين.

تقدم دينا الشربيني تجربتها الثانية في البطولة المطلقة بـ"زي الشمس" إخراج سامح عبدالعزيز، وينتمي المسلسل إلى دراما الإثارة والغموض، وهو النوع نفسه الذي ينتمي له مسلسل "لآخر نفس" للمخرج حسام علي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز التي قررت خلع عباءة الكوميديا وتقديم تجربة جديدة، وتدور الأحداث حول زوجة ضابط شرطة متوفي تدخل في صراعات ومواقف خاصة عندما تكتشف أن زوجها كان يعمل بشكل خفي داخل إحدى الخلايا الإرهابية.

لم تقتصر تيمة الغموض والتشويق على البطولات النسائية، بل مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المشاركة في موسم 2019، فهي اللون الذي اختاره محمد رجب للعودة إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام 10 سنوات، ليعود بـ"علامة استفهام" للمخرج سميح النقاش، ويؤدي خلال الأحداث شخصية "نوح الشواف" الذي يطاره الماضي فيجعله منه شخص مختلف تمامًا.

أما هاني سلامة يطل على الجمهور للعام الثالث على التوالي بـ"قمر هادي" الذي يجمعه بالمخرج رؤوف عبدالعزيز، ويؤدي خلال الأحداث شخصية "هادي أبو المكارم"، الذي يتعرض لحادث يؤثر على ذاكرته، ويبدأ البحث عن نفسه مرة أخرى ليكتشف حقائق مختلفة.

فى تجربته الإخراجية الأولى، يراهن المخرج كريم الشناوي على الغموض والتشويق في مسلسل "قابيل"، الذي يجمع محمد ممدوح، محمد فراج وأمينة خليل في بطولة جماعية معا، وتدور أحداث المسلسل حول ضابط الشرطة "طارق" الذي يحقق في قضية قتل معقدة بينما يرى خيالات تؤثر على سير القضية.