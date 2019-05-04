يستمر الفنان يحيى الفخراني في عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح "كايرو شو" بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس خلال شهر رمضان.

المسرحية عبارة عن دراما إنسانية تكشف أطماع البشر في كل زمان ومكان، ومأساة الملك الأسطوري "لير" الذي قرر بعد كبر سنه أن يتنازل عن عرشه، ويقسم مملكته بين بناته الثلاث، فتأخذ كل واحدة منهن جزء بحجم محبتها له، ولأن ابنته الصغرى عبرت عن حبها له ببساطة وبدون نفاق ومبالغة حرمها وقسم المملكة بين إخوتها الاثنين فقط، وبعد أن أصبح الملك بلا مال ولا جاه، يفاجأ أن ابنتيه يعاملاه بقسوة حتى أنهما قاما بطرده، وأصبح شريد فقير على حافة الجنون يعذبه الندم على ضياع ملكه وابنته الصغرى، وتنتهي حياته بصدمة مأساوية.

ويبدأ عرض المسرحية في رمضان الساعة 10 مساءً، وجاءت فئات التذاكر على النحو التالي:

التذاكر البرونزية 150 جنيهًا، التذكرة السيلفر 250 جنيهًا، التذكرة الجولد 400 جنيه، التذكرة البلاتينية 500 جنيه، التذكرة الـVIP بـ750 جنيهًا، والتذكرة الكاملة تبدأ من 9 سنوات، وغير مسموح بالدخول لأقل من 9 سنوات.

وتضم المسرحية عددًا من النجوم منهم الفنان يحيى الفخراني، وفاروق الفيشاوي، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبدالغفور، ومحمد فراج، وأحمد عزمي، وأحمد فؤاد سليم، وياسمين رئيس، وناصر سيف.