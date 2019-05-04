قالت هناء رفعت حفيدة الشيخ محمد رفعت، إن علاقته كانت قوية ومميزة بالملك فاروق، مشيرة إلى إنه رفض هدية ملكية بعدما تلى القرآن طوال أيام العزاء الخاص بالملك فؤاد والد الملك فاروق، وبعدما علم الملك فاروق برفضه، أخبره أن هدايا الملوك لا ترد، فاضطر لقبولها على "مضض" بحسب قولها.

وأضافت خلال لقاء مع أحمد خيري وسمر نعيم مقدما برنامج "صباح الورد"، على قناة "Ten"، أن جدها كان محب للفقراء ويضعهم على رأس أولوياته، مشيرة إلى إنه رفض إحياء الذكرى السنوية للملك فؤاد ليحيي عزاء جارته الفقيرة.

وذكرت حفيدة الشيخ محمد رفعت أن جدها كان حريصًا على قضاء شهر رمضان في مصر، بين تلاوة القرآن بالإذاعة، وإحياء ليالي الذكر بين جيرانه وأصدقائه، لافتة إلى رفضه عدد من العروض للسفر خارج مصر، وكان أبرزها عرضًا من مهراجا هندي.