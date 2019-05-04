وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2019.

واستعرضت اللجنة العامة، خلال الاجتماع، ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية من أحكام، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس من أسباب دعت إلى إصداره، وكذلك الأحداث الإرهابية الدنيئة التي طالت الكثير من المدنيين الأبرياء فسالت دماؤهم وسقطوا شهداء مثل إخوانهم من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأكدت اللجنة العامة، في بيان لها، أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التى تعرقل مسار التنمية، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.

وثمنت اللجنة العامة لمجلس النواب، ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يجرى استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

ومن المقرر، أن تعرض اللجنة تقريرها بشأن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ على الجلسة العامة بعد قليل، للتصويت عليه بشكل نهائي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة، برئاسة، الدكتور علي عبد العال، وبحضور سليمان وهدان وكيل المجلس وأعضاء اللجنة العامة.

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس.

ونظر الاجتماع قرار رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 أبريل 2019، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وبيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه أمام المجلس، ظهر اليوم؛ عن الأسباب والظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.