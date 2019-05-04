قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن المقام من حازم أبو إسماعيل والمحكوم عليه في قضية "حصار محكمة مدينة نصر"، وأيدت حكم سجنه 5 سنوات.

وطالب دفاع حازم أبوإسماعيل، والمحكوم عليهم في القضية محكمة النقض بقبول طعنهم وإلغاء حكم السجن الصادر بحقهم، ورفضت محكمة النقض الطعن وأيدت إدانتهم في حكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق، بمعاقبة "أبو إسماعيل" و5 متهمين آخرين -حضوريًا- بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 11 متهمًا آخرين -غيابيًا- بالسجن لمدة 10 سنوات، في اتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر الذي وقع في ديسمبر 2012.

وأفادت أوراق القضية وتحقيقاتها التي أحالتها النيابة لمحكمة الجنايات، بأن المتهمين وآخرين مجهولين، وحرضوا ونفذوا جريمة حصار محكمة مدينة نصر في 19 ديسمبر 2012، مع تدبير تجمهر حاشد حول مقر المحكمة، واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع أعضاء النيابة العامة داخل المحكمة لمنعهم من أداء أعمال وظيفتهم وإجبارهم على استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفه، أحد كوادر حركة "حازمون"، والذي كان معروضًا على النيابة للنظر في اتهامه بقضية جنائية تتعلق بحيازته لبندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.