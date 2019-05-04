أعلنت قناة "TeN"، عن مواعيد الخريطة الدرامية والبرامجية، الخاصة بها في شهر رمضان المُقبل، والتي تنطلق اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، بأعمال تُلبي اهتمامات الجمهور المختلفة.

وترصد "الوطن" مواعيد برامج ومسلسلات قناة "TeN"، وهي كالتالي:

- مسلسل "العاشق.. صراع الجواري" يوميًا في رمضان، الساعة الثانية والنصف صباحًا، ويُعاد الساعة العاشرة صباحًا.

- مسلسل "سوبر ميرو" للفنانة إيمي سمير غانم، الساعة العاشرة مساءً، والإعادة الواحدة ظهرًا.

- مسلسل "البروفا" للفنانة ماجي بو غصن وأحمد فهمي، يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مسلسل "حرملك" للفنان باسم ياخور وجمال سليمان و درة وأحمد فهمي، يوميًا في تمام الساعة

- برنامج "سيرة الحبايب" للإعلامي عمرو عبدالحميد، والفنانة جيهان خليل، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

- الموسم التاني من برنامج "الدور على مين؟" للفنان سامح حسين، يوميا في تمام الساعة السابعة والنصف.

- برنامج "أصوات من السماء" مع محمد الرميحي من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- برنامج "TeN sport" أيام السبت والإتنين والجمعة، الساعة الواحدة والنصف مساءً.

- برنامج "شباك الفن" في رمضان الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- برنامج "أفلامنا الحلوة" يومي الإتنين والأربعاء، الساعة الثالثة والنصف.

- "بيت ياسمين" من الاثنين إلى الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً

- برنامج "العيش والملح" في رمضان من الخميس للأحد في الخامسة مساءً.