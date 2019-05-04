تواصل الطائرات والمدفعية الاسرائيلية، قصف مواقع المقاومة في قطاع غزة، منذ الصباح وحتى ساعات المساء، وأدى القصف الإسرائيلي، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشهيد عماد نصير (22 عاما) من سكان بلدة بيت حانون التي وقعت فيها معظم الاصابات.

وشنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات التي استهدفت عشرين نقطة رصد للمقاومة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وسلسلة من المواقع العسكرية التابعة لكتائب القسام وسرايا القدس داخل القطاع.

كما قصفت المدفعية الاسرائيلية، نقاط الرصد على الحدود الشرقية والأراضي الزراعية المفتوحة، وسقطت إحدى القذائف على منزل في خان يونس، وفي ساعات المساء تجدد القصف وأصيب اثنان من المواطنين بقصف موقع لكتائب القسام شمال غرب قطاع غزة.

ووسعت المقاومة الفلسطيية دائرة الاستهداف من مستوطنات غلاف غزة إلى مدينة عسقلان شمال قطاع غزة، والتي تبعد 20 كيلومترا عن القطاع، وأطلقت المقاومة الفلسطينية أكثر من 100 قذيفة صاروخية على فترات متقطعة عبر غرفة العلميات المشتركة، التي أعطت الضوء الأخضر للفصائل للرد على الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال، أن صاروخا سقط في "كريات جات" جنوب تل أبيب تسبب بإصابة إسرائيلية بجروح خطيرة.

وقال جيش الاحتلال، إنه رصد اطلاق أكثر من 150 صاروخا من قطاع غزة منذ ساعات الصباح، وهددت المقاومة الفلسطينية بتوسيع دائرة الرد لتصل تل أبيب ومناطق واسعة داخل اسرائيل إذا وسعت إسرائيل دائرة الاستهداف.