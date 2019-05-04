بالصور| زينة وفانوس.. احتفال نادي الجالية المصرية في عمان بحلول رمضان

من الصغير إلى الكبير، الكل يشارك بما يستطيع لإضفاء أجواء رمضانية على مكان تجمعهم، ليشعرهم في غربتهم بـ"طعم رمضان" في وطنهم، فقبل أيام قليلة من بدء صيام شهر رمضان عمل أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان على تزيين مقر النادي الخاص بهم بزينة رمضان وصناعة فانوس خشبي كبير يتوسط المكان وكل ما يمكن تهيئته ليشعرهم بأجواء القاهرة.

يقول سليم سعد مدير نادي الجالية المصرية، لـ"الوطن"، إن لجنة الكشافة والمرشدات بالنادي عملوا، أمس، على صناعة وتعليق زينة رمضان، مثلما اعتادوا كل عام، ولا يكتفوا بذلك بل أجروا "قرعة" لتنظيم دورات رمضانية: "هيكون فيه بطولة تنس طاولة داخل النادي وبطولة شطرنج وطاولة وكرة قدم".

ليالي رمضانية ينظمها النادي المصرية للجالية التي وصل تعدادها إلى نحو 25 ألف وافد مصري، بحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات العُماني، ليضيف سليم: "هيكون في سهرات هنا في النادي موسيقية وأجواء رمضانية وسحور".

كما ينظم النادي أكبر تجمعات ممكنة للمصريين من أجل الأفطار الجماعي سواء كان ذلك في مقر النادي أو أكثر من مطعم مصري بالسلطنة مثل مقهى الديار.

كما يحرص أعضاء النادي، حسب "سليم"، على جمع أموال من أجل "شنطة رمضان" وإرسالها لذويهم في مصر للتصرف فيها.