ساعات تفصلنا عن أول أيام رمضان، الشهر الذي تكثر فيه العبادات ويتقرب فيه المسلمون إلى الله بالصيام والقيام وقراءة القرآن وأعمال الخير، وبحسب صحيح مسلم كان النبي محمد يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وصلى معه حذيفة ليلة في رمضان قال: "فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة".

وعن أبرز عادات شهر الصوم عند السلف الصالح:

- عمر بن الخطاب

ذكر ابن كثير في الجزء السابع من كتابه البداية والنهاية، "كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان درهما من بيت المال يفطر عليه، ولأمهات المؤمنين درهمين، فلما ولي عثمان رضي الله عنه أقر ذلك وزاده، واتخذ سماطا في المسجد أيضا للمتعبدين، والمعتكفين، وأبناء السبيل، والفقراء، والمساكين".

- الشافعي

تناول الحافظ أبو عبدالله شمس الدين الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء" أبرز عادات الأئمة في شهر رمضان، فقال: "كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة ورواها ابن أبي حاتم عنه فزاد كل ذلك في صلاة أبو عوانة الاسفراييني حدثنا الربيع سمعت الشافعي يقول ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا مرة فأدخلت يدي فتقيأتها رواها ابن أبي حاتم عن الربيع وزاد لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم".

- قتادة بن دعامة

جاء في كتاب "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف" لابن رجب الحنبلي، أن قتادة بن دعامة، كان يدرس القرآن في شهر رمضان، وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن.