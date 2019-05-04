التقى الفريق ركن شمس الدين الكباشي، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم، بمبعوث الاتحاد الأوروبي ومساعد الأمين العام للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جان كريستوفر بليارد، بحضور الفريق ركن ياسر عبدالرحمن العطا، عضو المجلس.

واطلع الكباشي، المبعوث الأوروبي، على تطورات الأوضاع في السودان والدور الكبيرللمجلس العسكري الانتقالي في دعم الثورة السودانية ودوره في حقن دماء السودانيين، وفقا لما ذكره "المركز السوداني للخدمات الصحفية".

وأشاد الكباشي بدور الاتحاد الاوروبي، مؤكدا الانفتاح على كل ألوان الطيف السياسي، لإقامة نظام ديمقراطي في السودان، فيما أكد المبعوث الأوروبي، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم السودان والاتفاق الذي تتوصل إليه القوى السودانية.

وأشاد بالسودان كدولة عظيمة قدمت مبادرات في شتى المجالات، مثنيا على الشخصيات السودانية مثل المشير عبدالرحمن سوار الذهب والأديب الطيب صالح والفنان محمد وردي.