وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى ديوان عام محافظة الغربية، وكان في استقباله اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، والنائب عبدالهادي القصبي رئيس إئتلاف دعم مصر، أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة.

تأتي زيارة وزير الشباب والرياضة، على هامش حضوره ختام مهرجان الغربية للخيول العربية الأصيلة للمرة الخامسة بالمحافظة، الذي يقام تحت رعايته باستاد طنطا الرياضي بمشاركة 250 من الخيول العربية.

ويتفقد الوزير، محتويات صالة الألعاب المغطاة من حيث الملعب والمدرجات والصالات المُلحقة بها، ثم يتفقد مجمع الإسكواش بالنادي والملعب الزجاجي، وصالونات أعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يتفقد ملعب كرة القدم الرئيسي ومدرجاته وملحقاته، إلى جانب حمام السباحة الأولمبي بالنادي، وحمام السباحة بالمبنى الاجتماعي، على أن يجري جولة تفقدية بجميع أجزاء النادي الداخلية.