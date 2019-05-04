أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها التي عقدت اليوم، حكما بالحبس 7 سنوات لسائق معدات ثقيلة لإتجاره في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ وبراءة آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود، وعضوية المستشارين مجدي خميس ومحمد وفيق وحضور محمد عبدالله وكيل النيابة وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة، إلى أنه في يوم 26 سبتمبر 2018 وردت معلومات إلى الملازم أول محمد سكر معاون مباحث قسم ثان شرم الشيخ، تفيد بإتجار ثلاثة أشخاص يترددون على مدينة شرم الشيخ في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعرض المعلومات على الرائد أحمد عامر رئيس المباحث، عرضها على اللواء أحمد أبوعقيل مدير أمن جنوب سيناء، واللواء مدحت السقا مدير المباحث الجنائية، اللذان أمرا بسرعة ضبط المتهمين قبل ترويجهم للمواد المخدرة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتهم الأول يقيم بمدينة أبورديس وله محل إقامة أخرى بوادي الشرفا بشرم الشيخ دائرة قسم ثان شرم وأن الآخرين يساعدانه في ترويج المواد المخدرة بمنطقة نبق.

وجرى عمل عدة أكمنة وثابتة وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهمين بالسيارة رقم 173ط.ج .ن قيادة المتهم الأول "عبدالله. س" 22 عاما، سائق معدات ثقيلة، "دياب. س" 27 عاما، سائق لودر، "أحمد. س" 22 عاما، سائق وبداخل السيارة 105 قطع حشيش صغيرة الحجم وزنت تقريبا 360 جرام وضبط "كتر" يستخدم في تقطيع المخدرات.

وبمواجهتم أنكروا معرفتهم بالمواد المخدرة وجرى التحفظ على السيارة المضبوطة وتحرير محضر برقم 893 لسنة 2028 ثان شرم.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيق، جددها قاضي المعارضات 15 يوما وجرى إحالتهم إلى محكمة الجنايات وقيدت القضية 258 لسنة 2018 كلي جنوب سيناء وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم وقضت المحكمة في جلستها اليوم بحبس المتهم الأول 7 سنوات وبراءة المتهم الثاني والثالث والإفراج عن السيارة وتسليمها إلى مالكها.