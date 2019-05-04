ترأس اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، بحضور رئيس جهاز المنطقة الصناعية ، ورئيس جمعية المستثمرين بقويسنا وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومديري مديريات المساحة والطرق ومديري إدارات الشئون القانونية والتخطيط والمتابعة والحسابات بالديوان العام.

بدأ الاجتماع بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ ماجاء به من قرارات ، وفي في كلمته قدم محافظ المنوفية التهنئة لرجال الأعمال بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياً المولي عز وجل أن يعيدة علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات .

حيث وجه محافظ المنوفية رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بسرعة دراسة إنشاء سور حول المنطقة وعمل بوابات أمنية للحفاظ علي الصالح العام ، كما وجه محافظ المنوفية برفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة .

هذا وقد تناول الاجتماع عرض ما جاء بقرار وزير التنمية المحلية بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة وذلك لدراسة إمكانية تنفيذها بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، كما تم عرض أخر المستجدات الخاصة بمحطة الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة .

وفي ذات السياق تم إحاطة مجلس الإدارة بالموافقات الخاصة بالتنازلات وعقود الإيجار وتغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لذلك .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي دعم المحافظة الكامل للمستثمرين للارتقاء والنهوض بمستوي المنطقة الصناعية لدورها الحيوي في جذب الٌإستثمار ودفع عجلة الإنتاج و توفير فرص عمل وإحداث تنمية إقتصادية شاملة بالمحافظه مع ضرورة توفير الحلول الغيرتقليدية والتفكير خارج الصندوق للقضاء علي الروتين لتوفير مناخ مناسب جاذب للإستثمارات .