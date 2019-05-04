أعلنت وزارة الخارجية، مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك خلال الفترة من الأحد 25/8/2019، حتى الأربعاء 28/8/2019، بمبنى قاعة الامتحانات بجامعة القاهرة.

ويتضمن الامتحان "اللغة العربية، اللغات الأجنبية، القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، الاقتصاد السياسي والعلاقات الاقتصادية الدولية، العلاقات السياسية والتاريخية والمعاصرة محلية وإقليمية ودولية".

ويمكن الاطلاع على شروط المسابقة بمقر الوزارة أو على موقع وزارة الخارجية من هنــــــا، اعتبارا من 5 مايو الجاري، على أن تقدم الطلبات خلال الفترة من 10 يونيو حتى 27 يونيو من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا، عدا أيام الجمعة، وذلك بمبنى الوزارة بكورنيش النيل، بجوار ماسبيرو.