يرتبط شهر رمضان بالتفاف العائلة حول مائدة الإفطار والسحور، وعزومات الأقارب والأصدقاء سواء داخل المنزل أو خارجه أو في أماكن العمل.

وترصد "الوطن" لقرائها أبرز تطبيقات طلب الطعام والتي تغطي عددا من المناطق بالقاهرة على النحو التالي:

تطبيق Uber Eats

يُعد تطبيق "أوبر إيتس" منصة جديدة لخدمة توصيل الطعام والتي تجعل الحصول على طعام رائع من المطاعم المفضلة محليًا أمرًا سهلاً كطلب أحد المشاوير، وتغطي الخدمة أغلب أنحاء منطقة القاهرة، وتتضمن المهندسين، والدقي، والزمالك، ووسط البلد.

ويمكنك تحميل التطبيق من هنـــــا للأندرويد، ومن هنــــــا للـ"IOS".

تطبيق Otlob

هو أقدم تطبيق لتوصيل الطعام في مصر، حيث يمكنك طلب أي أكل في المنطقة المحيطة بك، أو مطاعم تقوم بالتوصيل لمنطقتك، ويقدم التطبيق خصومات كبيرة إذا كنت مشتركا جديدا، بالإضافة إلى العروض التي تقدمها المطاعم كل فترة، كما يدعم التطبيق الدفع كاش أو عن طريق الفيزا كارد.

ويمكنك تحميل التطبيق من هنـــــا للأندرويد، ومن هنــــــا لـ"IOS".

تطبيق Carriage

تطبيق Carriage تم إطلاقه مؤخرًا حيث يدعم التطبيق عددا من المطاعم المختلفة مثل البيتزا والكريب والمشويات، ويغطي التطبيق مناطق المعادي ومدينة نصر و6 أكتوبر والرحاب وهليوبليس والقاهرة الجديد والشيخ زايد.

وتستطيع تحميل التطبيق من هنـــــا للأندرويد، ومن هنــــــا للـ"IOS".

تطبيق Elmenus

وهو تطبيق يعرض لك جميع قوائم الطعام الموجودة بالمطاعم والاطلاع على آراء المستخدمين ومكان المطعم على الخريطة، كما تستطيع الاطلاع على المطاعم التي تقوم بتوصيل الطعام إلى منطقتك واكتشاف المطاعم القريبة منك، كما يقدم خصم 50 جنيهًا لطلبات الطعام لأول مرة، ويغطي التطبيق 9 مدن مختلفة بالقاهرة.

ويمكنك تحميل التطبيق من هنـــــا للأندرويد، ومن هنــــــا للـ"IOS".

تطبيق أكلني

أكلني هو تطبيق مجاني لطلب الطعام أون لاين، يقوم بربطك بأكبر عدد من المطاعم التي تقدم خدمة توصيل الطعام في مصر، كما يحتوي على أكثر من 1500 مطعم، بالإضافة إلى أنه يتمتع بنظام حماية متطور يعمل على تقليل هامش الخطأ عند طلب الطعام، ويدعم التطبيق الدفع كاش أو عن طريق الفيزا كارد.

ويمكنك تحميل التطبيق من هنـــــا للأندرويد، ومن هنــــــا لـ"IOS".