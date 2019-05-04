خريطة روحانية دسمة، ومتنوعة، أعدتها إذاعة القران الكريم لمستمعيها طوال رمضان، محورها برامج تدعو لاستعادة جوهر الدين الحنيف، وتصحيح مفاهيم مغلوطة عنه، وعمادها خدمة إعلامية حضارية متميزة، هذا ما تعهد به محمد نوار رئيس الإذاعة.

"القرآن الكريم" هي أعرق إذاعة إسلامية عرفها العالم، بدأت بثها في 29 مارس 1964، محلقة على أصوات محمد رفعت، عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمود خليل الحصري، ومحمد صديق المنشاوي. فكان طبيعيا أن تولد عملاقة.

يشدد "نوار" "للوطن" على أن الإذاعة تعتمد في جميع برامحها على المنهج الإسلامي الوسطي، اتساقا مع فهم المصريين للإسلام، الذي تبناه الازهر الشريف". ويضيف: "نقاوم على مقاومة المفاهيم الخاطئة والهدامة، التي تدفع إلى التطرف والانحراف".

وتابع خريطة " القرآن الكريم" تتزين بالبرامج الثابتة طوال الشهر، سواء المستمرة طوال العام، او الخاصة بالشهر الفضيل، في مقدمتها الفترة المفتوحة "مع الصائمين" التي تتلقى مكالمات الجمهور، والأمسيات الدينية، وكلها مطوعة وفقا لطبيعة رمضان.

وذكر "نوار" بأن نسبة البرامج لا تتجاوز 20%، و80% تلاوات قرآنية. موضحا أن البرامج تشرح معاني القرآن الكريم وتوضح السنة، وتوصل المعنى الذي يصعب على بعض الناس فهمه.

أبرز البرامج الرمضانية

برنامج "حديث الصيام"

ويتضمن البرنامج فقرات تراثية لكبار العلماء والمشايخ، منهم محمود شلتوت وجاد الحق على جاد الحق وسيد طنطاوي وعبدالحي محمود والإمام الغزالي، قبل قرآن المغرب.

كما نستمع إلى لقاء يومي مع الشيخ محمد متولي الشعراوي حول خواطره في تفسير آيات الذكر الحكيم.

برنامج "مع الصالحين"

ويتحدث عن أحوال الصالحين في رمضان، ويستضيف نخبة من علماء الأزهر، وبرنامج بعنوان "وبشر الصابرين" يقدم البشرى لأصحاب الابتلاء وذوى الاحتياجات الخاصة عبر تقديم النماذج النابغة منهم.

برنامج "من وحي القلم"

ويعرض فكرة المجموعة المختارة من علماء الدين وأساتذة الجامعة وأصحاب المواهب من القراء والمشاهير، من خلال أسئلة سريعة كل في مجاله مستفيدين من عرض الضيف لكتبه وأعماله.

وتابع نوار: ننتقل إلى إذاعة خارجية يوميا لنقل صلاة العشاء والتراويح على الهواء مباشرة من المساجد الكبرى في القاهرة، ومنها السيدة زينب والسيدة نفيسة والحسين ومسجد النور بالعباسية، ويتم نقل العشر الأواخر من الشهر الكريم من مكة المكرمة والمدينة المنورة بالأقمار الصناعية، ويتضمن ذلك صلاة العشاء والتراويح والتهجد.

كما تقدم الشبكة مسلسلا دراميا دينيا بعنوان "سيدة يثرب"، عن الصحابية نفيسة بنت كعب بن عمرو بن عوف، وكنيتها "أم عمارة" من بنى النجار، تأليف محمد عبدالسميع أبو النصر وإخراج أميرة بدوي.

ويشارك في البطولة أشرف عبدالغفور وخالد الذهبي وسميرة عبدالعزيز ونخبة من الممثلين. وتدور الأحداث حول السيرة الذاتية لـ"أم عمارة" التي كانت أول من آمن بالرسالة الإسلامية من يثرب.