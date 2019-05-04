خالد منتصر ينشر بيان السفارة المصرية ببرلين عن مواعيد عملها في رمضان

نشر الدكتور خالد منتصر المفكر السياسي، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا نشرته سفارة مصر ببرلين يوضح فيه خطأ ما أشيع عن أن السفارة المصرية ببرلين ستعمل ساعتين فقط في رمضان.

وكتب منتصر: "انتشر على النت خبر عن قنصلية برلين بأنها ستعمل ساعتين فقط في شهر رمضان، إتضح ومن خلال التواصل مع السفير المجتهد النشيط الجاد بدر عبدالعاطي أن هذا الخبر كاذب وهذا هو التأكيد".

وأرفق صورة من بيان السفارة المصرية جاء فيه: "تؤكد السفارة المصرية في برلين على أن مواعيد العمل الرسمية بالسفارة والقسم القنصلي التابع لها كما هي، ولم تتغير خلال شهر رمضان الكريم، وأن توقيتات العمل مستمرة بشكل طبيعي، مثلما كان الحال عليه قبل شهر رمضان الكريم.

وشددت السفارة على حرصها الكامل في استقبال المواطنين وإنهاء كافة الإجراءات القنصلية الخاصة بهم بالشكل المعتاد وفي سهولة ويسر".

وأضاف البيان: "وتتقدم السفارة بهذا المناسبة بخالص التمنيات القلبية إلى أبناء الجالية المصرية الكرام بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنية أن يعيد الله عليكم الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات".