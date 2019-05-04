أعلنت شركة تصميم للإنتاج الفني، الانتهاء من مسلسل الأطفال الجديد "فرح" ومن المقرر عرضه على شاشة قناة المحور في رمضان المقبل ، ويذاع بعد الإفطار مباشرة.

مسلسل "فرح" يستخدم تقنية الـ"ستوب موشن" في ثوب جديد لم يستخدم من قبل في مصر والوطن العربي ، وهو من إخراج مختار طلعت، سيناريو وحوار شيرين هنائي وأحمد حمدي وريم القماش، وعرائس رامي صبحي ، وإنتاج عبدالحكيم طلعت، واستغرق العمل به عام وثمانية شهور.

وتحكي قصة المسلسل عن فرح الطفلة في الثامنة من عمرها، تعيش مع والدها الذي يعمل مصمم لديكور مسرح الأطفال، ووالدتها تعمل معلمة، وعندما تنتقل عائلة فرح للحياة في منزل الجد بعيدا عن المدينة، يبدأ خيال فرح الواسع في التفاعل مع الواقع الجديد وانعزاله من خلال ثلاث شخصيات خيالية وعالم خيالي موازي تعيش فيه فرح مغامرة مختلفة في كل حلقة.