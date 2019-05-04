بث مباشر| مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم السبت 4-5-2019

تنشر "الوطن" بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 8.45 مساءً على ملعب سانت جيمس بارك، فيما جاء تشكيل ليفربول بقيادة صلاح وأليسون، روبرتسون، فان ديك، لوفرين، ألكسندر أرنولد، فابينيو، فينالدوم، هيندرسون، ماني، ستوريدج.

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل

وتذاع المباراة بين فريقي ليفربول ونيوكاسل، عبر قنوات بي إن سبورتس HD2، ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف، ويديرها الحكم الإنجليزي أندري مارينير.