بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم السبت

تقدم "الوطن" للقراء خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقود الفرعون المصري محمد صلاح كتيبة ليفربول، أملًا في المنافسة على صدارة الدوري، ورفع رصيده من الأهداف.

بدأت أحداث المباراة في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، فيما جاء تشكيل ليفربول لتلك المواجهة بمشاركة أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، فابينيو، فاينالدوم، هيندرسون، ماني، صلاح، ستوريدج.

ويخوض الفريقان، المباراة، على ملعب سان جيمس بارك، فيما يحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يملك ليفربول 91 نقطة بالمركز الثاني.