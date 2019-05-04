قالت الفنانة السورية أصالة، إنها ندمت بشدة على أغاني كثير قامت بغنائها، منها أغنية "كبرتك على سيدك"، مضيفة أنها تُغنيها وهي خجولة ومُحرجة للغاية، وذلك خلال حوارها في برنامج "عائشة شو"، الذي يُعرض على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية عائشة عثمان.

فيما ردت عائشة عثمان: "بس الأغنية دي من أحلى أغانيكي"، فردت مندفعة: "لو سمحتي متقوليش من أحلى أغانيكي، قولي حلوة وخلاص"، موضحة أنها لا تُحب من يتضمن في أغانيه هذه الكلمات، كما أنها تُحب أن ترسم شخصيتها في الأغنية، ويجب أن تُعبر الاغنية عنها.

وأكدت: "أنا مش بشوف حالي في الأغنية دي وببقى محرجة وأنا بغنيها".