قالت الفنانة السورية أصالة، إنها أثناء تقديمها برنامج "صولا" واستضافتها للفنانين والنجوم، تغيرت وجهة نظرها للبعض للأسوأ، حيث رفضت ذكر أسماء هؤلاء الأشخاص واكتفت بذكر المواقف فقط، التي تسبب لها في ضيق.

وأكدت أصالة، خلال حوارها في برنامج "عائشة شو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية عائشة عثمان: "فيه نجوم كُبار مش هقول أسماء، فيه ضيفة اتأخرت عليا كتير عن الموعد المُحدد لها، وكنت لابسة أفرول ضيق جدًا بشكل لا يتخيله أحد، عشان أربطه قعدت نصف ساعة أربطه، وفي الأخر الضيفة اتأخرت جدا".

وأوضحت: "اتأخرت الضيفة 11 ساعة، واستنتها"، فمازحتها عائشة "يعني ده ضيفة مش ضيف"، فردت ضاحكة: "هو فيه حد بيتأخر غير النسوان"، مؤكدة أنها انتظرتها كونها صبورة جدًا، كما أن ظروف حياتها علمتني الصبر.