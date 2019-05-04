أصالة: نادمة على صداقتي بـ"أنغام".. "أنا مش بتنسي"

قالت الفنانة السورية أصالة، إنها تندم أحيانًا على أشياء تقوم بها بعد فترة من الزمن، حيث وصفت نفسها بـ"المندفعة"، سواء في الحب أو الزعل، مؤكدة أنها كانت تجمعها صداقة قوية جدًا مع الفنانة أنغام، وكانوا أشبه بـ"الشقيقات".

وأضافت أصالة، خلال حوارها في برنامج " عائشة شو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية عائشة عثمان، أن أنغام سبقت وأن أجرت حوارًا تلفزيونيًا ولم تذكرها فيه عندما سُئلت عن صديقتها المقربة التي تتمنى أن يذهبا معًا لرحلة.

وأوضحت: "مذكرتنيش وأنا عارفة أني من أغلى غواليها، ومش ممكن أكون اتنسيت، أنا مش بتنسي، بس أنا عرفت أني كنت مندفعة على هذه الصداقة كتير أوي فوق الخيال، مع إنها زميلة ومنافسة ومينفعش علاقتي بيها بالنسبة لي تبقى قوية أوي".