قال الفنان هاني سلامة إن المجتمع المصري شهد تدنيًا أخلاقيًا بعد ثورة 25 يناير، موضحًا: "كله بقى مكشوف على الترابيزة، اللي كان مستخبي مستخبي، وكله طلع، وعرفت الحقيقي والصورة بقت واضحة بشكل كامل".

وأضاف سلامة خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "كل يوم"، عبر فضائية "ON E"، أن دور الفن مهم جدًا في المجتمع، متابعًا: "محدش بيقرأ، وأي معلومة بنسأل جوجل فيها، والفن دوره أسرع بكتير وتوعوي وفي منتهى الأهمية".

ومن المقرر عرض مسلسل "قمر هادى" للنجم هاني سلامة، حصرياً على شاشة ON E خلال شهر رمضان.

"قمر هادئ" من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف إسلام حافظ، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة هاني سلامة، يسرا اللوزي، داليا مصطفى، مريم حسن، ومراد مكرم.