أحيا الفنان تامر حسني، مساء السبت، الحفل السنوي للجامعة المصرية- الروسية، بمدينة بدر، بمواصفات لايف عالمية، وحضور جماهيري ضخم.

وظهر تامر على خشبة المسرح بإطلالة رياضية، مرددًا أغنية "عيش بشوقك" وسط أجواء من الإثارة تزايدت بصيحات الطلاب من مختلف الكليات والمراحل.

وأشعل وصلات الغناء والرقص طوال فقرته بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "قرب حبيبي" ، "بنت الإيه" ، " أكتر حاجه بحبها فيكي" ، "ارجعلي"، "بتغيب" ، "١٨٠ درجة" ، "تليفوني رن" ، "انا ولا عارف"، " يا انا يا مفيش" ، "عمري ابتدى" ، "بطلة العالم في النكد"، " ١٠٠ وش"، "نور عيني"، "رسمي فهمي نظمي".. وغيرها.

وتخلل فقرة تامر ثمانية استعراضات غنائية من تصميم مايسة نصر، لأغاني "عمري ابتدى"، " كل اللي فات"، " لولاك حبيبي"، "قابلتيني"، "يا تعبني"، "اللي جاي أحلى"، "أكتر حاجة"، و"بنت الإيه".

شارك في إحياء الحفل الـ"دي جي" تامر يحي. وفي الختام كرم اتحاد طلاب الجامعة المصرية- الروسية، تامر حسني كأفضل فنان.