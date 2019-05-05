قال الفنان هاني رمزي، إنه استعان في برنامجه الجديد "هاني في الألغام" بخبراء ألغام، وجرى تصويره بمصر في أجواء قاسية وسط الصحراء.

وأضاف "رمزي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن البرنامج استخدمت فيه المؤثرات والإضافات الفنية الدقيقة، وفضائية"الحياة" وفرت إمكانيات مالية كبرى لتنفيذه بشكل لائق.

وتابع: "استعنا في البرنامج بخبراء ألغام، وآخرين بقيادة السيارات في الصحراء على الرمال الناعمة، وراعى القائمون على العمل كل وسائل الأمان": قائلا "الحمد لله الكل طلع سليم".

وقال إن الجمهور العربي ينتظر سنويا مشاهدة تلك البرامج لرؤية فنانيهم في لحظات الضعف والرعب باعتبارها أصدق حالاتهم.