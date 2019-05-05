قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن هناك بعض المواطنين في رمضان يحتاجون لمعاملة الأطفال خلال صيامهم، بسبب عصبيتهم التي تكون ملاحظة في الشهر الكريم.

وأضاف "المهدي"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أسباب تلك العصبية قد تعود لعدم أخذ قسط كاف من النوم أو الحرمان من النيكوتين، ويقضي ليله في تخزين النيكوتين ويعاني خلال ساعات النهار من أعراض الانسحاب، وهو أمر متكرر طوال الشهر.

وأوضح أن الخمسة أيام الأولى من شهر رمضان، في غاية الصعوبة على مدمني النيكوتين أو الكافيين "فيه أسباب أخرى تؤدي للتوتر والعصبية مثل نقص الجلوكوز والسوائل بالجسم ويجعل المخ في حالة استنفار".

وأكد أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه لا بد من التزام التكافل النفسي والتسامح وأن يحتمل بعضنا البعض، معتبر أنها بمثابة الصدقة التي يجب أن يتحلى بها المسلم خلال فترات الصيام.