استمرارًا للخدمات التي تقدمها الوطن لقرائها، نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 5 مايو الجاري، وذلك في عدد من البنوك مثل بنك مصر وبنك كريدي أجريكول وبنك التعمير والإسكان على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.55 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.54 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.54 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 4.50 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع.