طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفاراتها وممثليها الدبلوماسيين في أنحاء العالم، تبرير أسباب الهجوم الذي تشنه حاليا على قطاع غزة، وذلك حسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

كانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أطلقت أمس، عشرات القذائف الصاروخية من شمال ووسط وجنوب القطاع، تجاه مناطق غلاف غزة، ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ أكثر من 60 صاروخًا انطلقت من قطاع غزة على شكل دفعات متتابعة، فيما دوت صافرات الإنذار على مدار أكثر من نصف ساعة فى المستوطنات الإسرائيلية بمناطق غلاف قطاع غزة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافًا متفرقة بالطائرات والمدفعية المنتشرة على طول حدود قطاع غزة، إذ استهدف موقعًا لحماس شمال القطاع، كما أطلقت المدفعية قذائفها صوب المناطق الشرقية لمنطقة خان يونس جنوب القطاع.