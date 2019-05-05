أسعار الخضروات اليوم في مصر

واصلت أسعار الخضروات استقرارها كالأمس في الأسواق المصرية، وتقدم "الوطن" يوميًا لقرائها أسعار بيع أنواع الخضار المختلفة مثل الطماطم، ورق العنب، البروكلي والليمون على النحو التالي:

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر ورق العنب 25 جنيهًا للكيلو.

البسلة

وصل سعر كيلو البسلة إلى 13 جنيهًا.

البروكلي

وصل سعر كيلو البروكلي إلى 12 جنيهًا.

البامية

وصل سعر البامية إلى 30 جنيهًا للكيلو.

البصل

وصل سعر كيلو البصل إلى 8 جنيهات للكيلو.

الفلفل

بلغ سعر كيلو الفلفل 13 جنيهًا.

القرنبيط

تراوح سعر القرنبيط بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

الجزر

استقر سعر الجزر عند 4 جنيهات للكيلو.

البطاطس

وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات.