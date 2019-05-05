أمسيات دينية وصالونات ثقافية ببنها خلال شهر رمضان

ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، خطة برامجيه متنوعة خلال شهر رمضان المبارك تتضمن إقامة أمسيات دينية، وصالونات ثقافية، وندوات إعلامية، وغيرها من البرامج التثقيفية والترفيهية طبقا لمحاور خطة العمل الإعلامي التي أقرها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة المستشار عمرو محسوب النبي، وتحت رعاية الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام في بيان صحفي صباح اليوم الأحد، أنه في ظل الاستراتيجية القائمة على التنوع والتجديد والابتكار، فالمركز يفتح أبوابه للمواطنين خلال أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى إحياء ليالي الشهر الكريم يوميًا بعد صلاة العشاء.

ومن أهم البرامج الرمضانية التي يشهدها المركز الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان والاحتفال بليلة القدر، بالإضافة لمجموعة من الأمسيات الدينية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وأيضًا إقامة صالون النيل الثقافي، وسيتم استعراض أهم المشروعات التنموية على أرض محافظة القليوبية.

بالإضافة إلى الاستماع إلى القصائد الشعرية والقصص القصيرة والروايات لشباب المبدعين والموهوبين، بالتعاون مع نادي أدباء القليوبية، بجانب تنظيم حفل للموسيقى العربية والفنون الشعبية بالتعاون مع مديرية الثقافة على هامش ملتقى شباب الجامعة لترسيخ الانتماء الوطني.