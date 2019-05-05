استضافت الإعلامية عايشه عثمان، في أولى حلقات برنامجها "عايشه شو"، الذي عُرض على قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، مساء السبت، المطربة أصالة، لتكشف 5 لحظات ندم في حياتها.

وأوضحت أصالة في الحلقة الحوارية، أن الـ5 لحظات هم:

1- علاقتها بـأنغام، والتي أكدت أنها أعطتها حبًا لم تكن تستحقه.

2- زواجها الأول، والذي وصفته النجمة بأسوأ مرحلة في حياتها.

3- أغنية "كبّرتك على سيدك"، وبررت ذلك بأنه ليس بها أي شيء من شخصيتها.

4- الإسراف في مشاعر الحب والزعل.

5- الاندفاع في معرفة الأشخاص الخطأ.

واستدرجت الإعلامية عايشه عثمان ضيفتها لتطلق تصريحات لأول مرة، من بينها اعتراف أصالة بإعجابها بألبوم أنغام الأخير رغم الخلاف الواقع بينهما، وأكدت أن علاقتهما لن تعود مرة أخرى أبدًا قائلة: "اللي صار ما فيه اعتذار"، أما عن زياد رحباني قالت: "لا أحب الهمجية بالفن، ولو هو ابن فيروز فكلنا أولاد فيروز"، وعن سر تألقها تابعت: "تفاصيل شعوري هي من صنعت اسمي وليس صوتي"، وعن سر رفضها لأغنية الكاتب مدحت العدل الناس "العزاز": "شعرت أن الأغنية تهين الأهل، وأنا أهلي عندي رقم 1".

يعرض برنامج "عايشه شو" على قنوات القاهرة والناس، النهار، الحوار التونسي يومياٌ في رمضان الساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة.