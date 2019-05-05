فتحت الفنانة السورية أصالة نصري قبلها لبرنامج "عائشة شو" على قناة "النهار" وتحدَّثت في العديد من الموضوعات الفنية والشخصية.

وتستعرض "الوطن" أبرز تصريحات الفنانة.

برنامج "صولا" لا أراه تجربة في تقديم البرامج

أكدت الفنانة السورية أصالة، إنها بالرغم من تقديمها برنامج "صولا" التلفزيوني، إلا أنها لا تراه تجربة في تقديم البرامج، مؤكدة أن البرنامج كان قائمًا على الصدق والحقيقة، ولا يختلف عن ما تفعله في منزلها، مضيفة "البرنامج له علاقة بالمزيكا وحياتي العادية، أنتي لو جيتي عندي البيت مش هيفرق استقبالي ليكي عن استقبالي ليكي في البرنامج".

وأوضحت: "أنا حبيت نتائج البرنامج ده عليا، أنا بحب أشوف الفنانين على طبيعتهم، حتى وأنا منهم بس ممكن الواحد يكون واخد فكرة عنهم مش كويس أو كويسة، وبالطريقة دي بعرف حجمي وسطهم".

وكشفت أصالة عن الشخصيات التي استضافتهم في برنامجها "صولا"، وتغيرت وجهة نظرها عنهم سواء بالإيجاب أو السلب، وأكدت إن الفنانة جنات لم تجتمع معها من قبل استضافتها في البرنامج، وعندما أتت لها في البرنامج وتحدثت معها من القلب شعرت أصالة أن الفنانة جنات قريبة جدًا من روحها، مؤكدة: "جنات قريبة جدا من روحي، رغم فيه ظروف اجتماعية تمنع صداقتنا".

وأضافت عن تقديمها برنامج "صولا" واستضافتها للفنانين والنجوم، حيث رفضت ذكر أسماء هؤلاء الأشخاص واكتفت بذكر المواقف فقط، التي تسببت لها في ضيق، وأكدت "فيه نجوم كُبار مش هقول أسماء، فيه ضيفة اتأخرت عليا كتير عن الموعد المُحدد لها، وكنت لابسة أفرول ضيق جدًا بشكل لا يتخيله أحد، عشان أربطه قعدت نصف ساعة أربطه، وفي الأخر الضيفة اتأخرت جدا".

موضحة: "اتأخرت الضيفة 11 ساعة، واستنتها"، فمازحتها عائشة "يعني ده ضيفة مش ضيف"، فردت ضاحكة: "هو فيه حد بيتأخر غير النسوان"، مؤكدة أنها انتظرتها كونها صبورة جدًا، كما أن ظروف حياتها علمتني الصبر.

والدي ده أهم شخص في حياتي

وفي اللقاء التليفزيوني قالت أصالة إن أهم محطة لها في حياتها تُحدد على حسب حالتها النفسية، حيث إن كل فترة من الفترات تتغير وجهة نظرها للمحطة التي كانت تعتز بها، وأشارت الفنانة السورية: "أبويا الله يرحمه أهم حد في حياتي، أنا كنت بعشق ثقته بيا"، وأكدت أنها تُحب الحنان بكثرة، وتُحب الأوفياء، والشعور، "مش بحب أشوف مقامي كبير قد إني أحب إني أكون مهمة في حياة ناس تانية".

نادمة على صداقتي بأنغام

وقالت الفنانة السورية أصالة، إنها تندم أحيانًا على أشياء تقوم بها بعد فترة من الزمن، حيث وصفت نفسها بـ"المندفعة"، سواء في الحب أو الزعل، مؤكدة أنها كانت تجمعها صداقة قوية جدًا مع الفنانة أنغام، وكانوا أشبه بـ"الشقيقات"، أن أنغام سبقت وأن أجرت حوارًا تلفزيونيًا ولم تذكرها فيه عندما سُئلت عن صديقتها المقربة التي تتمنى أن يذهبا معًا لرحلة.

وأوضحت "مذكرتنيش وأنا عارفة أني من أغلى غواليها، ومش ممكن أكون اتنسيت، أنا مش بتنسي، بس أنا عرفت أني كنت مندفعة على هذه الصداقة كتير أوي فوق الخيال، مع إنها زميلة ومنافسة ومينفعش علاقتي بيها بالنسبة لي تبقى قوية أوي".

المرحلة التي أريد محوها من حياتي.. زواجي الأول

وعن المرحلة التي تُريد نسيانها ومحوها من حياتها، ذكرت الفنانة أصالة أن زواجها الأول هي تلك المرحلة التي تُريد محوها من حياتها، رغم أنه نتج عن هذا الزواج أبنائها الذين يشعرونها دومًا بالسعادة، وأكدت أصالة: "الضربات اللي أخذتها في حياتي كتير، سواء من وفاة بابا وأشياء أخرى كثيرة ، وهي التي شكلت شخصيتي، وأنا فخورة بذلك"، وأشارت إلى أنها لولا الضربات التي تعرضت لها لما وصلت إلى مرحلة الزهد التي فيها الآن.

"مستحيل أتعلم من أخطائي.. دي طبيعتي"

وقالت الفنانة السورية أصالة إنها ندمت بالفعل على إعطاءها لبعض الأشخاص اهتمامًا زائدًا عن اللزوم، ولكنها هي طبيعتها ولا تستطيع تغييرها، مؤكدة أنها لا تتعلم من أخطائها على الإطلاق، وهذا من المستحيلات، وأضافت أصالة، أنها دائما تستخدم الانستجرام الخاص بها كـ "انستجرام للخدمات"، حيث تضع صور العديد من المقربين والمقربات لها وتقوم بمدحهم وتلقى فيهم قصائد غزل.

موضحة: "أنا بحط شعوري ، تفاصيل شعوري دي هي اللي حببت الناس فيا، وتفاصيل شعوري هو اللي صنع صوتي، أنا بحب الفلسفة وبحب أشرح وبحب أعبر عن اللي جوايا".

وقالت الفنانة أصالة إنها برغم من خلافها مع الفنانة أنغام، أعجبت بشكل كبير بألبومها الأخير، وأعربت عن رفضها زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، موضحة أن "الحب والعشق لا يقوم على خراب البيوت التي بها أطفال"، وأضافت "حذفتها وعملت لها بلوك على صفحاتي الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي".

نادمة على "كبرتك على سيدك" ورفضت تتر مسلسل "لأعلى سعر"

وعن مشوارها الغنائي وبعض الأغنيات، قالت أصالة إنها ندمت بشدة على أغاني كثيرة قامت بغنائها، منها أغنية "كبرتك على سيدك"، مضيفة أنها تُغنيها وهي خجولة ومُحرجة للغاية، فيما ردت عائشة عثمان: "بس الأغنية دي من أحلى أغانيكي"، فردت مندفعة: "لو سمحتي متقوليش من أحلى أغانيكي، قولي حلوة وخلاص"، موضحة أنها لا تُحب من يتضمن في أغانيه هذه الكلمات، كما أنها تُحب أن ترسم شخصيتها في الأغنية، ويجب أن تُعبر الاغنية عنها، مؤكدة: "أنا مش بشوف حالي في الأغنية دي وببقى محرجة وأنا بغنيها".

وعن أغنية تيتر مسلسل "لأعلى سعر" الذي حقق نجاحا كبيرا، إنها رفضت طّلب المُنتِج مدحت العدل، لأداء أغنية "ملعون أبو الناس العزاز"، تتر لمسلسل "لأعلى سعر"، الذي عُرض في السباق الرمضاني 2018، حيث اعتبرت أن هذه الأغنية إهانة لأسرتها، وأضافت: "العائلة بتاعتي كتير مهمة، أسرتي بالنسبة لي شيء مقدس، هي الحماية بتاعتي، مش بقدر أشتم أهلي".

عن علاقتها بزوجها طارق العريان: "حنين أوي معايا بس بيستفزني"

وتحدثت الفنانة السورية أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، حيث ذكرت أنه يمتاز بكل الصفات التي تحتاجها، كما أن اهتمامه بها عالٍ للغاية، كما أنه يهتم بالتفاصيل، وأضافت: "أحسن حاجة فيه حنيته، وكريم، وبيخاف عليا من المرض، وبيكون جنبي لو أنا تعبانة"، وعن أكثر ما يضايقها فيه، ذكرت أنه لا يُعالج الأزمات في وقتها مباشرة، مضيفًا: "بيسكت وأنا بعاتبه، ودي حاجة بتستفزني جدا وبتخليني أضايق أكتر".

وذكرت الفنانة أصالة أنها دائما ما تُقلب في هاتفه، كما أنها تملك الباسوورد الخاص بهاتفه، وأضافت "أصالة"، أنها لا تُقلب في هاتف زوجها من ورائه بل أمامه، مستطردة: "بدخل عليه بقمة الرقة وأخد الموبايل أقلب فيه ومعاها بوسة كمان".