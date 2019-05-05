أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجهات المانحة لكرتونة رمضان بمناسبة الشهر الكريم، أن يكون التوزيع عيني وشخصي لصاحب البطاقة الشخصية، وعدم نزول الكراتين أو تخزينها لليوم الثاني، ورجوع الكراتين المتبقية إلى الجمعية المانحة.

من جانبها أوضحت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية أنه تم إعداد كشوف بالمستحقين لكراتين رمضان المجانية بمعرفة مديري الإدارات الاجتماعية بنطاق كل دائرة، ويتم تسليم كشف بأسماء المستحقين لكل من الجمعيات المانحة، ورئيس مجلس المدينة، وفقا لعدد الكراتين التي سيتم توزيعها في نطاق الإدارة الاجتماعية، وبناء عليه يتم تحديد ميعاد ومكان التسليم ودعوة المستلمين بالتنسيق بين رئيس مجلس المدينة، ومدير الإدارة الاجتماعية والجمعية المانحة.

وسيتم توزيع الكراتين فور وصولها للمستحقين تحت الإشراف المباشر لرؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية للأحياء والقرى، وبحضور ممثلي الجمعيات المانحة والتضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية المشاركة المجتمعية لما تقوم به من دور حيوي وفعال في خدمة المواطنين، من خلال تقديم مساعدات ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات، مثمناً بدورهم الرائد في العمل الخيري وما تقوم به من خدمات تخدم المواطنين الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.