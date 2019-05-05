انتهت، اليوم، مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، من تنظيم فعاليات قافلة طبية بعزبة الموظفين بأبيس شرق المدينة، والتي استمرت على مدار يومين لخدمة الأهالي مجانا.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة، التي ضمت 11 عيادة طبية في تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ154 مريضا من أهالي المنطقة.

وأضاف "عثمان"، أن القافلة أجرت 289 تحليلا طبيا و91 أشعة بالموجات فوق الصوتية و12 رسم قلب بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم اكتشاف 4 حالات سكر و5 حالات ارتفاع في ضغط الدم، تم تحويلها للعيادات الطبية، لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية في عدد من الموضوعات لـ514 من أهالي المنطقة على مدى اليومين.

وشارك فى القافلة نحو 12 طبيبا و13 ممرضة و10 صيادلة و3 فنيين معمل و4 مدخلى بيانات و7 إداريين و6 سائقين و6 من أفراد الأمن والعمال.