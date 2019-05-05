وكيل صحة الإسكندرية: الأيدي المتسخة سبب أول في وفيات الأطفال

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن تنظيف الأيدي بشكل سليم واحد من أنجح الطرق وأقلها تكلفة للوقاية من الإسهال والعدوى التنفسية والتى تعد السبب الأول لوفيات الأطفال دون الخامسة.

وأضاف "عثمان"، خلال ختام احتفاليات إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية في مستشفى أبو قير العام، اليوم، أنه تم تنظيم محاضرات تثقيفية وورش عمل للعاملين بالحقل الطبي ومحاضرات أخرى لجمهور المواطنين وبخاصة الأمهات، في إطار احتفال المديرية باليوم العالمي لغسل الأيدي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان أنور، مدير إدارة الأمراض المعدية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات التابعة للمديرية وعدد كبير من وحدات طب الأسرة بالمناطق الطبية شاركت في الاحتفالية على مدار الأسبوع.

واستعرضت "أنور"، نتائج المسح الميداني لغسل الأيدي، الذي تم بمعرفة فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات، وكذلك عرض صور وأفلام مصورة داخل المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية لرفع الوعي المجتمعي وإلقاء الضوء على أهمية غسل الأيدي.