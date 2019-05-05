كثفت اﻹدارة العامة للمرور، من انتشار الخدمات على الطرق السريعة، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، استعدادا لشهر رمضان الكريم، وذلك تزامنا مع بداية صلاة التراويح.

واتخذت الإدارة العامة، بالتنسيق مع إداراتها الفرعية على مستوى الجمهورية، كل الإجراءات المرورية، وجرى تشغيل سيارات الإغاثة على الطرق والتواجد المروري الفعّال تحسبا لأي طارئ، وإخطار غرفة عملياتها.

ونشرت الإدارات، دوريات مرورية بمحيط المعالم الدينية في أثناء تأدية صلاة التراويح.

وقال مصدر أمني، إن فريقا من ضباط وأفراد المرور بكل مديرية، ينتشر بالقرب من المساجد والميادين في أثناء تأدية صلاة التراويح.

وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في نص البرقية:

"بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم يشرفني وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة.. سائلين المولى، جلت قدرته، أن يكلل مسيرتكم الوطنية المُخلصة بالتوفيق والسداد.

يهل علينا هذا الشهر الكريم في كل عام .. لتتجلى فيه فيوض من البركات ولترتقي فيه الأنفس بذكر الرحمن، واليوم يطل علينا وقد أعلنت الأمة المصرية في إجماع كاسح عزمها على بلوغ مسيرتها مراتب المجد وسعيها رغم كيد الحاقدين نحو مستقبل مفعم بالأمن والازدهار لشعب مصر العظيم.

سيادة الرئيس.. لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة فبادلتك الأمة المصرية حباً ووفاءً.. ونحن في هيئة الشرطة على عهدنا نمضي بقيادتكم بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء؛ ليحصد الشعب المصري العظيم ثمار التنمية والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير".