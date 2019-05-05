قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفنان الزعيم عادل إمام لا يمكن مقارنته بأي ممثل آخر، مشددًا على أنه ما زال يتربع على عرش الدراما والسينما.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن عادل إمام يجعل متابعيه يبكون من الضحك في مسلسلاته وأفلامه ومسرحياته.

وتابع: "كنت منتظر أن يشارك عادل إمام في مسلسلات رمضان هذا العام، وهو قادر على العطاء، وأتمنى من الله أن يمد الله في عمره". وأردف: "ربنا يمد في عمره، ويفضل يضحكنا الجميل المحترم، ومهما اتكلمنا مش هنقدر نوفيه حقه".

ويغيب النجم عادل إمام عن سباق دراما رمضان، لأول مرة منذ سنوات طويلة بعدما جرى تأجيل تصوير مسلسله "فلانتينو".